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Раде рекомендовали рассмотреть законопроект о запрете музыки и сериалов в общественном транспорте

Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал рассмотреть законопроект №3006, который запрещает транслировать в салоне автобуса музыку, звук фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

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16 народных депутатов зарегистрировали законопроект о запрете музыки в общественном транспорте
16 народных депутатов зарегистрировали законопроект о запрете музыки в общественном транспорте
Фото: depositphotos.com

Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал рассмотреть законопроект о запрете открытой трансляции в автобусах музыки и фильмов. Об этом 17 июня сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович на своей странице в  Facebook.

"Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Это проект, инициированный общественностью, который мы – 15 депутатов разных фракций – внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки. Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10217341179220957

Законопроект №3006 запрещает транслировать в салоне автобуса музыку, звук фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

В то же время разрешается передача звука через индивидуальные наушники пассажиров, а на салон – только при нерегулярных перевозках по соглашению всех пассажиров.

4 февраля депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3006 о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте". Инициаторами законопроекта выступили 16 депутатов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" и депутатской группы "За майбутнє".

28 января произошел инцидент из-за российского сериала в автобусе "Луцк — Киев" — волонтер Ярина Чорногуз попросила водителя выключить сериал, так как не хотела "слушать телепродукт оккупантов". Водитель отказался и высадил ее вместе с еще одним волонтером посреди дороги.

Теги: транспорт, Украина, музыка, депутаты, автобус, парламент, комитет, законопроект, украинцы, перевозки, насилие, инфраструктура, пассажиры
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