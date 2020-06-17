Раде рекомендовали рассмотреть законопроект о запрете музыки и сериалов в общественном транспорте

Комитет Верховной Рады Украины рекомендовал рассмотреть законопроект о запрете открытой трансляции в автобусах музыки и фильмов. Об этом 17 июня сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал законопроект о запрете акустического насилия в общественном транспорте. Это проект, инициированный общественностью, который мы – 15 депутатов разных фракций – внесли, чтобы защитить пассажиров от навязчивой музыки. Если закон проголосуют на пленарном заседании, украинцы смогут, как во всем цивилизованном мире, ехать в тишине или слушать музыку или звук фильмов через наушники", – говорится в сообщении.

Законопроект №3006 запрещает транслировать в салоне автобуса музыку, звук фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

В то же время разрешается передача звука через индивидуальные наушники пассажиров, а на салон – только при нерегулярных перевозках по соглашению всех пассажиров.

4 февраля депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №3006 о внесении изменений в закон "Об автомобильном транспорте". Инициаторами законопроекта выступили 16 депутатов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" и депутатской группы "За майбутнє".