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В Кабуле два украинских самолета ожидают вылета – Офис президента Украины

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Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан
Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан
Фото: president.gov.ua

Украинцы, которые хотят уехать из Афганистана, должны обращаться в дипломатические представительства Украины в Таджикистане и Пакистане. Об этом 20 августа заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Сейчас таких обращений около сотни, плюс 12 человек, которые работали по субконтрактам от ООН на военной базе. Они уже в безопасности. Сейчас в Кабуле находятся два наших самолета: один военный, один гражданский", – рассказал Никифоров.

По его словам, самолеты ждут возможности для вылета в Украину. 

"Договариваемся об этом со всеми сторонами", – уточнил пресс-секретарь главы государства.

Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и тех, кто обратился за помощью. В партнерстве с Турцией Украина спасла известного режиссера Сахру Карими и членов ее семьи.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. Из страны авиацией забрали уже более 8 тыс. человек.

Теги: Украина, Турция, Пакистан, Афганистан, военные, эвакуация, Таджикистан, Талибан, талибы, Офис президента Украины, Сергей Никифоров, наступление талибов в Афганистане 2021
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