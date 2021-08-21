В Кабуле два украинских самолета ожидают вылета – Офис президента Украины

Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан Фото: president.gov.ua

"Сейчас таких обращений около сотни, плюс 12 человек, которые работали по субконтрактам от ООН на военной базе. Они уже в безопасности. Сейчас в Кабуле находятся два наших самолета: один военный, один гражданский", – рассказал Никифоров.

По его словам, самолеты ждут возможности для вылета в Украину.

"Договариваемся об этом со всеми сторонами", – уточнил пресс-секретарь главы государства.

Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и тех, кто обратился за помощью. В партнерстве с Турцией Украина спасла известного режиссера Сахру Карими и членов ее семьи.