Авиакомпании из США могут задействовать в перевозках людей, эвакуированных из Афганистана – СМИ

Один из собеседников сказал, что в пятницу, 20 августа, для перевозчиков выпустили предупреждение. В нем сообщалось, что самолеты будут использоваться, но решение принято не было.
При этом, в Афганистан гражданские самолеты летать не будут, их задача – переправлять эвакуированных с авиабаз, включая Ближний Восток и Германию.
По данным газеты The New York Times, в этих целях на первом этапе могут задействовать около 20 авиалайнеров. Пилоты и экипажи коммерческих авиакомпаний помогут перевезти тысячи афганцев, прибывающих на базы США в Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.