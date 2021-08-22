Авиакомпании из США могут задействовать в перевозках людей, эвакуированных из Афганистана – СМИ

Один из собеседников сказал, что в пятницу, 20 августа, для перевозчиков выпустили предупреждение. В нем сообщалось, что самолеты будут использоваться, но решение принято не было.

При этом, в Афганистан гражданские самолеты летать не будут, их задача – переправлять эвакуированных с авиабаз, включая Ближний Восток и Германию.

По данным газеты The New York Times, в этих целях на первом этапе могут задействовать около 20 авиалайнеров. Пилоты и экипажи коммерческих авиакомпаний помогут перевезти тысячи афганцев, прибывающих на базы США в Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах.