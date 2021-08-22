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В Афганистан вернулся бывший посол США, он должен помочь с эвакуацией

Басс был послом США в Кабуле в 2017-2020 годы
Басс был послом США в Кабуле в 2017-2020 годы
Фото: ЕРА

В Афганистан прибыл американский дипломат Джон Басс, который был послом США в Афганистане в 2017-2020 годы. Об этом 21 августа проинформировало в Twitter посольство США в Кабуле.

"Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и их бывших коллег", – говорится в сообщении.

Белый дом отметил в Twitter, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана порядка 17 тыс. человек.

"За последние 24 часа из Кабула вылетели шесть американских военных самолетов C-17 и 32 чартерных. Общее количество пассажиров на этих 38 рейсах составляет около 3800 человек. С конца июля мы переселили около 22 тыс. человек", – сказано в твите.

С января 2020 года США представляет в Афганистане временный поверенный Росс Уилсон.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Теги: США, Афганистан, самолет, посольство США, посол США, Белый дом, эвакуация, Талибан, талибы, самолеты, Кабул, дипломаты, посол, наступление талибов в Афганистане 2021
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