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Сопротивление армии Афганистана талибам оценили неправильно – Меркель

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Меркель не видит острой террористической угрозы из Афганистана
Меркель не видит острой террористической угрозы из Афганистана
Фото: ЕРА

Сопротивление афганской армии талибам оценили неверно, они слишком быстро завоевали страну. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 21 августа на предвыборном мероприятии, сообщило Deutschlandradio.

Правительственные войска Афганистана рухнули с "головокружительной скоростью". Ожидалось, что сопротивление будет сильнее, сообщила Меркель.

Тем не менее острой террористической угрозы со стороны Афганистана немецкий канцлер пока не видит. На данный момент речь идет о том, чтобы спасти как можно больше людей из этой страны.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Теги: Германия, Афганистан, правительство, террористы, угрозы, Талибан, талибы, наступление талибов в Афганистане 2021
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