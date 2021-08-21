"Миллион проблем". Кулеба заявил о силах, не заинтересованных в успешной эвакуации украинцев из Афганистана

По его словам, каждый вылет самолета из аэропорта Кабула связан с решением "миллиона проблем, начиная тем, как обеспечить, чтобы именно те граждане, которые должны попасть на борт, туда попали, завершая банальной буксировкой самолета".

"Аэропорт, по сути, разделен на две части – гражданскую и военную. Американцы контролируют военную часть. Службы хаотичны: дозаправка, подзарядка, буксир. Миллион проблем! И у меня сидят люди, которые занимаются решением этого миллиона проблем для того, чтобы самолет взлетел. Поэтому когда он взлетит и оставит афганское воздушное пространство, мы с удовольствием об этом сообщим", – сказал министр.

Он отметил, что ситуация в Афганистане "очень хрупкая", призвал сохранять спокойствие и не распространять информацию об украинских самолетах до тех пор, пока они не покинут воздушное пространство этой страны.

"Сейчас мы работаем над дальнейшей эвакуацией. Никто не брошен на произвол судьбы, никто не забыт. Я, пользуясь случаем, еще раз призываю всех обращаться в посольство Украины в Таджикистане или в посольство Украины в Пакистане, оставлять свои контактные, паспортные данные, где вы находитесь, если вы хотите попасть на эвакуационный рейс. Мы систематизируем все списки и при первой же возможности ориентируем людей, куда и когда им надо прибыть для того, чтобы оставить Афганистан", – отметил министр.