Украина предложила принять афганцев из группы риска – спикер Госдепа США

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Приход талибов спровоцировал массовую эвакуацию из аэропорта Кабула. Беженцы, которым не хватало мест в салонах самолетов, пытались улететь, цепляясь за корпус самолета снаружи. Так, 20 августа тысячи людей продолжали прибывать в аэропорт Кабула, несмотря на то, что талибы призывали людей без проездных документов возвращаться домой.

Известно о гибели как минимум 12 человек в аэропорту афганской столицы.