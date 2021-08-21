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Украина предложила принять афганцев из группы риска – спикер Госдепа США

Приход талибов спровоцировал массовую эвакуацию из аэропорта Кабула
Приход талибов спровоцировал массовую эвакуацию из аэропорта Кабула
Фото: ЕРА

Некоторые страны, включая Украину, сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска. Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 20 августа. Стенограмма выступления опубликована на сайте ведомства 20 августа.

"Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда, Украина и Уганда сделали щедрые предложения по переселению афганцев из группы риска", – отметил он.

Прайс подчеркнул, что за последние несколько дней США мобилизовали усилия для эвакуации граждан США из Кабула.

"Мы выражаем особую благодарность нашим партнерам по всему миру, которые сыграли важную роль в этой операции на всех ее этапах. Бахрейн, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Кувейт, Катар, Таджикистан, Турция, ОАЭ, Великобритания и Узбекистан помогали или скоро будут помогать транзиту американцев", – заявил спикер Госдепа.  

Прайс сообщил, что США с конца прошлого месяца смогли эвакуировать из Афганистана более 18 тыс. человек, а с 14 августа – около 13 тыс. человек. 

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Приход талибов спровоцировал массовую эвакуацию из аэропорта Кабула. Беженцы, которым не хватало мест в салонах самолетов, пытались улететь, цепляясь за корпус самолета снаружи. Так, 20 августа тысячи людей продолжали прибывать в аэропорт Кабула, несмотря на то, что талибы призывали людей без проездных документов возвращаться домой.

Известно о гибели как минимум 12 человек в аэропорту афганской столицы.

Теги: США, Германия, Украина, Турция, Польша, Великобритания, Колумбия, Афганистан, Италия, Канада, Казахстан, Дания, ОАЭ, Чили, Мексика, Госдепартамент США, Узбекистан, Албания, эвакуация, Косово, Таджикистан, Коста-Рика, Катар, Кувейт, Кабул, Руанда, Уганда, Бахрейн, Северная Македония, Нед Прайс
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