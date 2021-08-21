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Большинство жителей Афганистана не могут покинуть страну и находятся в опасности – ООН

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Из Афганистана авиацией забрали более 8 тыс. человек
Из Афганистана авиацией забрали более 8 тыс. человек
Фото: ЕРА

Боевики движения "Талибан" не дают гражданам Афганистана добраться до аэропорта в Кабуле, большинство афганцев не могут выбраться из страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya 20 августа со ссылкой на представителя управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабию Манту.

По ее словам, афганцам в такой ситуации может грозить опасность. Манту призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для беженцев, ищущих убежище из за "нарастающего кризиса".

В управлении ООН обеспокоены возможным нарушением прав человека в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и девочек, сказала Манту.

Телеканал со ссылкой на секретный документ ООН сообщил, что талибы начали искать афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО, несмотря на их обещания не принимать ответных мер против оппонентов.

В отчете Норвежского центра глобального анализа указывалось, что талибы специально посещали дома тех, кого они хотели арестовать, а также дома членов их семей. Боевики проверяли личности людей, желающих добраться до аэропорта Кабула, и установили контрольно-пропускные пункты в крупных городах, включая столицу и Джелалабад, сказано в отчете.

Согласно документу, талибы начали вербовать новых информаторов и расширять списки целей, связываясь с мечетями.

Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения "Талибан" подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. Из страны авиацией забрали уже более 8 тыс. человек.

Теги: США, ООН, Афганистан, беженцы, боевики, кризис, Талибан, талибы, Кабул, наступление талибов в Афганистане 2021
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