Большинство жителей Афганистана не могут покинуть страну и находятся в опасности – ООН

Из Афганистана авиацией забрали более 8 тыс. человек Фото: ЕРА

По ее словам, афганцам в такой ситуации может грозить опасность. Манту призвала соседние с Афганистаном страны не закрывать границы для беженцев, ищущих убежище из за "нарастающего кризиса".

В управлении ООН обеспокоены возможным нарушением прав человека в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и девочек, сказала Манту.

Телеканал со ссылкой на секретный документ ООН сообщил, что талибы начали искать афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО, несмотря на их обещания не принимать ответных мер против оппонентов.

В отчете Норвежского центра глобального анализа указывалось, что талибы специально посещали дома тех, кого они хотели арестовать, а также дома членов их семей. Боевики проверяли личности людей, желающих добраться до аэропорта Кабула, и установили контрольно-пропускные пункты в крупных городах, включая столицу и Джелалабад, сказано в отчете.

Согласно документу, талибы начали вербовать новых информаторов и расширять списки целей, связываясь с мечетями.