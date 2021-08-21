Политический лидер "Талибана" прибыл в Кабул для переговоров о создании нового правительства – AFP

Собеседник AFP сказал, что Барадар встретится с лидерами джихадистов и политиками. Талибы заявили, что хотят создать "инклюзивное" правительство, но не рассказали, кто в него войдет.

По сведениям AFP, Барадара арестовали в Пакистане в 2010 году. В 2018 году он переехал в Катар и был назначен главой политического офиса талибов в Дохе. Барадар курировал подписание соглашения о выводе американских войск и из Афганистана

Среди других высокопоставленных лидеров Талибана, которых видели в столице в последние дни, был Халил Хаккани, которого называют одним из самых разыскиваемых террористов США, за его голову назначена награда в $5 млн.