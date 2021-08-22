Украинский самолет доставил из Афганистана более 80 человек. В их числе – украинцы с военной базы США

"На родину вернулись 12 украинцев с военной базы. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи", – сообщили в ОП.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил в Facebook, что это второй эвакуационный борт из Кабула.
"Благодаря усилиям МИД, ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины теперь 83 человека в безопасности в Украине. Среди них – граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности в Афганистане, дети, женщины (одна из них – на восьмом месяце беременности)", – отметил министр.
Кулеба написал, что особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые были на военной базе под Кабулом.
"Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой. Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы выполнили обещания, потому что своих Украина не бросает. Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула", – привел подробности министр.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.
17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".
На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.
Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 20 августа заявил, что в Кабуле два украинских самолета – военный и гражданский – ожидают возможности вылететь в Украину. Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и иностранцев, которые обратились за помощью.
Генштаб ВСУ 21 августа сообщал, что вчера из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ. Количество эвакуированных не сообщалось.