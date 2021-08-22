Украинский самолет доставил из Афганистана более 80 человек. В их числе – украинцы с военной базы США

"На родину вернулись 12 украинцев с военной базы. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи", – сообщили в ОП.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил в Facebook, что это второй эвакуационный борт из Кабула.

"Благодаря усилиям МИД, ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины теперь 83 человека в безопасности в Украине. Среди них – граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности в Афганистане, дети, женщины (одна из них – на восьмом месяце беременности)", – отметил министр.

Кулеба написал, что особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые были на военной базе под Кабулом.

"Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой. Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы выполнили обещания, потому что своих Украина не бросает. Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула", – привел подробности министр.