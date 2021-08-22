ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украинский самолет доставил из Афганистана более 80 человек. В их числе – украинцы с военной базы США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На самолете вывезли иностранных журналистов и общественных деятелей
На самолете вывезли иностранных журналистов и общественных деятелей
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины эвакуировал из Афганистана 83 человека, из них 31 – граждане Украины. Об этом сообщил Офис президента Украины в Facebook 22 августа.

"На родину вернулись 12 украинцев с военной базы. Также были спасены иностранные журналисты и общественные деятели, которые попросили о помощи", – сообщили в ОП.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2452253224919530

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил в Facebook, что это второй эвакуационный борт из Кабула.

"Благодаря усилиям МИД, ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины теперь 83 человека в безопасности в Украине. Среди них – граждане Украины, журналисты Wall Street Journal и "Радио Свобода", которые были в наибольшей опасности в Афганистане, дети, женщины (одна из них – на восьмом месяце беременности)", – отметил министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159386389543389

Кулеба написал, что особенно был рад видеть одного из 12 украинцев, которые были на военной базе под Кабулом.

"Именно с ним я говорил по телефону и обещал, что мы их вытащим. Всех их мы вернули домой. Именно о них россияне разгоняли фейк, что Украина их бросила. Но мы выполнили обещания, потому что своих Украина не бросает. Прямо сейчас мы продолжаем работать над следующим рейсом из Кабула", – привел подробности министр.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос и были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров 20 августа заявил, что в Кабуле два украинских самолета – военный и гражданский – ожидают возможности вылететь в Украину. Никифоров подчеркнул, что Украина одной из первых начала вывозить из Афганистана своих граждан и иностранцев, которые обратились за помощью.

Генштаб ВСУ 21 августа сообщал, что вчера из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ. Количество эвакуированных не сообщалось.

Теги: Афганистан, аэропорт, Талибан, Дмитрий Кулеба, талибы, самолеты, украинцы, Офис президента Украины, наступление талибов в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Выбрала самые жопные кадры для этого поста". Maruv ответила хейтерам
"Нереальная", "Самая красивая", "Просто прелесть". Ани Лорак показала фото в вечернем платье
"Нереальная", "Самая красивая", "Просто прелесть". Ани Лорак показала фото в вечернем платье
"Русалочка", "Повезло Константину Шотаичу". Вера Брежнева опубликовала фото в бикини
"Русалочка", "Повезло Константину Шотаичу". Вера Брежнева опубликовала фото в бикини
"Это не было чем-то серьезным". Канье Уэст и супермодель Ирина Шейк расстались – СМИ
"Это не было чем-то серьезным". Канье Уэст и супермодель Ирина Шейк расстались – СМИ
"Какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!" Ольге Сумской исполнилось 55 лет
"Какая же вы красивая!", "Роскошная женщина!" Ольге Сумской исполнилось 55 лет
"Как много вокруг меня красивых людей". Анатолий Анатолич показал своих троих детей, включая месячного сына
"Как много вокруг меня красивых людей". Анатолий Анатолич показал своих троих детей, включая месячного сына
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
Тирамису. Классический рецепт от Хименеса-Браво
Тирамису. Классический рецепт от Хименеса-Браво
"Это были лучшие пять лет сборной Украины!" Футболист Пятов поблагодарил Андрея Шевченко за работу с командой
"Это были лучшие пять лет сборной Украины!" Футболист Пятов поблагодарил Андрея Шевченко за работу с командой
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Поцелуйте мой белый зад". Бритни Спирс напомнила миру о своих достижениях
"Поцелуйте мой белый зад". Бритни Спирс напомнила миру о своих достижениях
"Я так устала есть траву. Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне нельзя". Могилевская сказала, на сколько похудела на диете
"Я так устала есть траву. Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне нельзя". Могилевская сказала, на сколько похудела на диете
"В пробках, рядом с праздничными танками". Влад Яма пожаловался на репетицию парада на День Независимости
"В пробках, рядом с праздничными танками". Влад Яма пожаловался на репетицию парада на День Независимости
Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"
Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS