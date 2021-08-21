"Мы работали". Кулеба назвал три причины, по которым арабы стали чаще посещать Украину

"Это результат, с одной стороны, работы Украины. Потому что мы, кстати, по инициативе президента, отменили визы для них. Мы работали и над открытием прямых полетов с этими странами, прямых рейсов. Второй фактор, который способствовал, так это то, что гражданам этих стран все еще запрещен въезд в ЕС, куда они привыкли ездить. И уже третьим фактором является то, что когда они, эти граждане, шли онлайн смотреть что-то о стране, куда они могут поехать, они видели какие-то положительные сюжеты от своих блогеров", – сказал он.

По словам украинского дипломата, в первом факторе заслуга "сугубо" Украины, во втором – Евросоюза, а в третьем – "арабских блогеров, которые положительно писали об Украине".

"Мы получили шанс. Теперь задача – превратить шанс в постоянную практику. И уже все посольства наши в странах [Персидского] залива получили указания работать с местными властями для того, чтобы, во-первых, вернулись в следующем году арабские туристы снова в Украину, во-вторых, чтобы их было больше, в-третьих, чтобы мы помогали распространять положительные знания об Украине в этих странах", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что у Украины есть стратегия внешней политики, и один из ее элементов – укрепление положительного имиджа Украины.

"Поэтому мы все сейчас работаем над тем, чтобы в следующем году туристы вернулись, чтобы их стало еще больше. Потому что они привезут деньги", – отметил глава МИД Украины.