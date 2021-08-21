Кулеба о Крымской платформе: Стратегия, проверенная историей

Кулеба отметил, что в политике есть два выбора Фото: mfa.gov.ua

"Мы выведем Россию из "глухого угла" и из Крыма. Это же политика. И есть два выбора всегда в политике: или ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть". Вот и все", – сказал он.

По словам украинского дипломата, "это стратегия, проверенная историей".

"Время от времени в истории одни страны захватывали территорию других государств. Но когда ты имеешь системную работу ключевых игроков, направленную на одну конкретную цель – освободить оккупированную территорию, то, в конце концов, это даст свой результат", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что "для того, чтобы появились какие-то конкретные действия, нужно иметь тех, кто эти действия будет делать".

Глава МИД Украины отметил, что "100-процентные гарантии есть только у Господа Бога, все остальное – это результат системной работы".

"Я могу обещать, что мы вместе с партнерами будем системно работать над тем, чтобы платформа была эффективной. И тот факт, что эти участники будут на саммите, подтверждает, что есть с кем работать. И тот факт, что у нас будет содержательная "Крымская декларация", подтверждает, что эти участники готовы брать на себя обязательства, принимать конкретные шаги", – заявил Кулеба.