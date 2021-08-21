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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Заместитель генсека НАТО примет участие в Крымской платформе

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Заместитель генсека НАТО примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины
Заместитель генсека НАТО примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины
Фото: ЕРА

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отправится в Киев и будет участвовать в саммите Крымской платформы. Об этом сообщили в пресс-службе Альянса 21 августа.

Джоанэ будет находиться в Киеве с 23-го по 24 августа. Он выступит на инаугурационной сессии и на панельной дискуссии "Угрозы Азово-Черноморскому региону как вызов для международной безопасности: консолидация усилий и пути деоккупации".

Заместитель генсека НАТО 24 августа примет участие в праздновании 30-летия независимости Украины. Он встретится со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым и секретарем Совета нацбезопасности Украины Алексеем Даниловым.

У Джоанэ также запланированы встречи с главой парламентского комитета по иностранным делам и межпарламентскому сотрудничеству Александром Мережко и заместителем главы комитета национальной безопасности, обороны и разведки, нардепом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявлял, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

По данным "Европейской правды", на саммите будут представители четырех континентов, это высокий уровень представительства, но на мероприятии не будет никого из Африки и Южной Америки.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Киев, Крым, НАТО, Черное море, Алексей Резников, Дмитрий Разумков, Марьяна Безуглая, Алексей Данилов, Александр Мережко, Крымская платформа, Мирча Джоанэ
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