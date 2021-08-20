ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

РФ бросила все силы на срыв саммита Крымской платформы и шантажировала участников – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Главной целью Крымской платформы является деоккупация Крыма
Главной целью Крымской платформы является деоккупация Крыма
Фото: krymr.com

В результате давления со стороны России несколько стран, которые неофициально давали согласие принимать участие в саммите Крымской платформы, отозвали свое согласие. Об этом, ссылаясь на информацию источников, знакомых с подготовкой саммита, сообщила "Европейская правда" 19 августа.

"В Москве, похоже, верили в свою способность вообще сорвать проведение саммита, и поэтому бросили на это все силы. Поэтому несколько стран неофициально давали согласие на свое участие – а потом отозвали ее. Рассказывали, что доходило даже до отмены телефонного разговора [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы с коллегой из Африки, во время которой последний должен был подтвердить свое присутствие на саммите, за считанные часы до звонка", – пишет редактор издания Сергей Сидоренко в своей статье. 

На саммите будут представители четырех континентов, это высокий уровень представительства, но на мероприятии не будет никого из Африки и Южной Америки, да и представительство Азии "не самое масштабное", обращает он внимание. 

По данным Сидоренко, главная причина того, что эти страны проигнорировали саммит, – шантаж и давление со стороны России. 

"Из-за этого в Киев не доедут даже несколько дружественных нам государств, а некоторые – уменьшили уровень представительства. Нынешнее количество лидеров государств и правительств на саммите платформы действительно высокое, но должна было быть существенно выше. Среди прочего, именно из-за России турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который планировал приехать в Киев, в последний момент решил прислать сюда главу МИД. Другой яркий пример – азербайджанский лидер Ильхам Алиев, для него приоритетом являются договоренности с РФ по Нагорному Карабаху, он решил не ехать вообще. Несколько государств ЕС тянули до последнего, пока не согласились на присутствие, хотя и не на самом высоком уровне", – говорится в статье. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

РФ очень болезненно реагирует на инициативу, говорил Кулеба. "Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите", – сообщал глава МИД Украины. 

Участие в саммите подтвердили 44 страны и организации, рассказал Кулеба 19 августа. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Реджеп Эрдоган, Африка, МИД Украины, аннексия, Ильхам Алиев, саммит, шантаж, Сергей Сидоренко, Южная Америка, Шарль Мишель, сотрудничество, Крымская платформа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Новая волна". Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым
"Новая волна". Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым
Melovin стал участником шоу "Танцы со звездами"
Melovin стал участником шоу "Танцы со звездами"
"Боже, ты великолепна". 52-летняя Лопес показала голый пресс
"Боже, ты великолепна". 52-летняя Лопес показала голый пресс
  "На следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось". Осадчая прокомментировала рождение третьего сына
  "На следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось". Осадчая прокомментировала рождение третьего сына
57-летняя Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца
57-летняя Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
"Вот это ноги", "Какие формы", "30-летней замужней женщине не хватает внимания". Дорофеева высоко подняла ногу перед камерой
"Вот это ноги", "Какие формы", "30-летней замужней женщине не хватает внимания". Дорофеева высоко подняла ногу перед камерой
"Похудела", "Стала похожа на Юлю Началову". Ани Лорак снялась в лосинах
"Похудела", "Стала похожа на Юлю Началову". Ани Лорак снялась в лосинах
Певица Луна вышла замуж за мужчину, в измене с которым ее обвинил бывший муж Бардаш
Певица Луна вышла замуж за мужчину, в измене с которым ее обвинил бывший муж Бардаш
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
"Господи, какие красавцы!", "А где девки?" Цискаридзе с шестью парнями в плавках показали шпагаты
  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке
  Три способа приготовить картофель с грибами на сковороде и в духовке
"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына
"Сладкий ангелочек! Будем зацеловывать". Каменских поздравила Осадчую с рождением третьего сына
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
Группа "Кино" выступит в Киеве с концертом, продюсером которого является сын Виктора Цоя
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
"Давно секса не было?", "Пик сексуальности". Мейхер на камеру поправила слетевшую бретельку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
Экс-супруг Ани Лорак похвастался "фото, о котором мечтал 15 лет"
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS