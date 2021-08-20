РФ бросила все силы на срыв саммита Крымской платформы и шантажировала участников – СМИ

"В Москве, похоже, верили в свою способность вообще сорвать проведение саммита, и поэтому бросили на это все силы. Поэтому несколько стран неофициально давали согласие на свое участие – а потом отозвали ее. Рассказывали, что доходило даже до отмены телефонного разговора [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебы с коллегой из Африки, во время которой последний должен был подтвердить свое присутствие на саммите, за считанные часы до звонка", – пишет редактор издания Сергей Сидоренко в своей статье.

На саммите будут представители четырех континентов, это высокий уровень представительства, но на мероприятии не будет никого из Африки и Южной Америки, да и представительство Азии "не самое масштабное", обращает он внимание.

По данным Сидоренко, главная причина того, что эти страны проигнорировали саммит, – шантаж и давление со стороны России.

"Из-за этого в Киев не доедут даже несколько дружественных нам государств, а некоторые – уменьшили уровень представительства. Нынешнее количество лидеров государств и правительств на саммите платформы действительно высокое, но должна было быть существенно выше. Среди прочего, именно из-за России турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который планировал приехать в Киев, в последний момент решил прислать сюда главу МИД. Другой яркий пример – азербайджанский лидер Ильхам Алиев, для него приоритетом являются договоренности с РФ по Нагорному Карабаху, он решил не ехать вообще. Несколько государств ЕС тянули до последнего, пока не согласились на присутствие, хотя и не на самом высоком уровне", – говорится в статье.