Зеленский: Кроме прямых переговоров с президентом России, в отношении крымских заключенных я другого выхода не вижу

Зеленский: Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что всегда поднимает тему политзаключенных на встречах любого формата с иностранными лидерами, но "рычаг решений" на стороне РФ, а та не признает этих людей политзаключенными, так как не признает, что оккупировала Крым.

"На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения во время Крымской платформы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что россияне разделяют списки заключенных в ОРДЛО и списки украинцев, которые находятся в Крыму или уже на территории России.

"Мы, наоборот, объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех – это обмен включительно с крымчанами. Но иногда не только Россия, но и другие государства не хотят поднимать вопрос Крыма и объединять его с вопросом деоккупации украинских территорий", – подчеркнул президент.

Он призвал лидеров стран, поддерживающих Украину, давить на президента России Владимира Путина по этому вопросу.

"Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", – подытожил Зеленский.