Крымчанина Приходько удерживают во Владимирском централе – адвокат

Об этом адвокату Назиму Шейхмамбетову сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, пишут "Ґрати".

Адвокат рассказал изданию, что в этой тюрьме крымчанина Приходько будут удерживать первый год его заключения.

Официальной информации о том, где находится Приходько, не было с начала июня.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова из-за этого обращалась к главе ФСИН и российскому обмудсмену Татьяне Москальковой с требованием выяснить, где удерживают крымчанина, а также предоставить информацию о состоянии здоровья политзаключенного, об оказании ему медицинской и правовой помощи.