Крымчанина Приходько удерживают во Владимирском централе – адвокат

Об этом адвокату Назиму Шейхмамбетову сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний РФ, пишут "Ґрати".
Адвокат рассказал изданию, что в этой тюрьме крымчанина Приходько будут удерживать первый год его заключения.
Официальной информации о том, где находится Приходько, не было с начала июня.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова из-за этого обращалась к главе ФСИН и российскому обмудсмену Татьяне Москальковой с требованием выяснить, где удерживают крымчанина, а также предоставить информацию о состоянии здоровья политзаключенного, об оказании ему медицинской и правовой помощи.
Сотрудники ФСБ задержали Приходько в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.
В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.
28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу.
3 марта 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 110 тыс. руб. (37,6 тыс. грн.). Министерство иностранных дел Украины подчеркивало, что решение суда политически мотивированное и неправомерно. 17 мая апелляционный суд оставил приговор в силе.