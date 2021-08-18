РФ оказывает давление на страны – участницы Крымской платформы – Кулеба

"Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите Крымской платформы. Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", – заявил он.
Кулеба подчеркнул, что в учредительном саммите Крымской платформы не все страны, которые хотят принять участие, смогут это сделать.
"Ядро соберется на саммите 23 августа, будет принята декларация Крымской платформы, которая будет открыта для присоединения в дальнейшем других государств. Эта коалиция будет расти, а соответственно, более системными и действенными будут меры этой коалиции", – отметил глава МИД.
На вопрос журналиста, насколько саммит Крымской платформы сможет приблизить возвращение аннексированного полуострова, Кулеба ответил: "Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн. Мы должны построить системную работу для того, чтобы каждый день своими усилиями приближать этот момент. Я убежден, что этот момент наступит".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
Кулеба сообщал 13 августа, что число стран – участниц Крымской платформы достигло 42, 17 августа стало известно, что в саммите примет участие также Испания.