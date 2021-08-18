РФ оказывает давление на страны – участницы Крымской платформы – Кулеба

Кулеба: Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн Фото: EPA

"Нет такой страны в мире, в МИД которой бы ни обратились российские дипломаты с требованием не принимать участия в саммите Крымской платформы. Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", – заявил он.

Кулеба подчеркнул, что в учредительном саммите Крымской платформы не все страны, которые хотят принять участие, смогут это сделать.

"Ядро соберется на саммите 23 августа, будет принята декларация Крымской платформы, которая будет открыта для присоединения в дальнейшем других государств. Эта коалиция будет расти, а соответственно, более системными и действенными будут меры этой коалиции", – отметил глава МИД.

На вопрос журналиста, насколько саммит Крымской платформы сможет приблизить возвращение аннексированного полуострова, Кулеба ответил: "Мы не должны сейчас ставить себе какой-то дедлайн. Мы должны построить системную работу для того, чтобы каждый день своими усилиями приближать этот момент. Я убежден, что этот момент наступит".