Декларация, которую примут на саммите Крымской платформы, будет открыта для подписания другими странами – Кулеба

Кулеба: Хочу поблагодарить каждого, кто, несмотря на давление РФ, решительно подтвердил свое участие в Крымской платформе Фото: EPA

"Декларация, которую примут по результатам саммита Крымской платформы, будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату и их количество в дальнейшем будет расти", – сказал он.

По словам Кулебы, независимо от уровня представительства на саммите 23 августа, его участники становятся основателями Крымской платформы.

"Сигналы, озвученные во время Крымской платформы, и обязательства, взятые по результатам саммита, имеют равнозначную силу для государств, независимо от того, сделал это президент или уполномоченный посол страны. Главное – количество участников, которые целостно представляют свои государства. Для нас важно, и я хочу поблагодарить каждого, кто, несмотря на давление РФ, решительно подтвердил свое участие в Крымской платформе и принял политическое решение присоединиться к усилиям Украины по противодействию российской оккупации Крыма и возвращению полуострова под контроль нашего государства", – сказал Кулеба.

Он отметил, что саммит – "не конец работы, а только ее начало".

"Крымская платформа – не одноразовое мероприятие, а постоянно действующий механизм координации, который будет функционировать на уровне правительств, парламентов и экспертов. Это системная регулярная работа, которая является частью нашей внешнеполитической стратегии", – сказал глава украинской дипломатии.