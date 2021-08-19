ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Декларация, которую примут на саммите Крымской платформы, будет открыта для подписания другими странами – Кулеба

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Кулеба: Хочу поблагодарить каждого, кто, несмотря на давление РФ, решительно подтвердил свое участие в Крымской платформе
Кулеба: Хочу поблагодарить каждого, кто, несмотря на давление РФ, решительно подтвердил свое участие в Крымской платформе
Фото: EPA

На саммите Крымской платформы примут декларацию, которая будет открыта для подписания другими странами. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Декларация, которую примут по результатам саммита Крымской платформы, будет открыта для подписания другими государствами. Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату и их количество в дальнейшем будет расти", – сказал он.

По словам Кулебы, независимо от уровня представительства на саммите 23 августа, его участники становятся основателями Крымской платформы.

"Сигналы, озвученные  во время Крымской платформы, и обязательства, взятые по результатам саммита, имеют равнозначную силу для государств, независимо от того, сделал это президент или уполномоченный посол страны. Главное – количество участников, которые целостно представляют свои государства. Для нас важно, и я хочу поблагодарить каждого, кто, несмотря на давление РФ, решительно подтвердил свое участие в Крымской платформе и принял политическое решение присоединиться к усилиям Украины по противодействию российской оккупации Крыма и возвращению полуострова под контроль нашего государства", – сказал Кулеба.

Он отметил, что саммит – "не конец работы, а только ее начало".

"Крымская платформа – не одноразовое мероприятие, а постоянно действующий механизм координации, который будет функционировать на уровне правительств, парламентов и экспертов. Это системная регулярная работа, которая является частью нашей внешнеполитической стратегии", – сказал глава украинской дипломатии.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Кулеба 19 августа сообщил, что в саммите примут участие делегации 44 стран и международных организаций

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
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