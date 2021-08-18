Чубаров: Русские оккупанты в Крыму все больше впадают в ярость и бешенство

"С приближением 23 августа, начала работы Крымской платформы, русские оккупанты в Крыму все больше впадают в ярость и бешенство", – заявил он.
Чубаров отметил, что 16 августа Южный военный окружной суд РФ приговорил четверых крымских татар в совокупности к 61 году лишения свободы.
"17 августа в Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в селах близ Севастополя русские оккупанты ранним утром в 4.00 ворвались в дома крымских татар с обысками, после проведения которых пятеро крымских татар были задержаны "по подозрению в сопричастности к терроризму", – подчеркнул глава Меджлиса.
17 августа в Крыму проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.
Известно о пяти обысках, в результате которых задержали пятерых человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.
Четверых доставили в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Февзиева – в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
20 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.