Чубаров: Русские оккупанты в Крыму все больше впадают в ярость и бешенство

"С приближением 23 августа, начала работы Крымской платформы, русские оккупанты в Крыму все больше впадают в ярость и бешенство", – заявил он.

Чубаров отметил, что 16 августа Южный военный окружной суд РФ приговорил четверых крымских татар в совокупности к 61 году лишения свободы.

"17 августа в Симферопольском, Бахчисарайском районах, а также в селах близ Севастополя русские оккупанты ранним утром в 4.00 ворвались в дома крымских татар с обысками, после проведения которых пятеро крымских татар были задержаны "по подозрению в сопричастности к терроризму", – подчеркнул глава Меджлиса.

17 августа в Крыму проходили массовые обыски в домах крымских татар в Симферопольском, Бахчисарайском районах Крыма и в Балаклавском, Нахимовском районах Севастополя.

Известно о пяти обысках, в результате которых задержали пятерых человек. В Нахимовском районе города Севастополя сотрудники ФСБ увезли активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском районе – активиста Заура Абдуллаева, в Симферопольском районе Крыма – Раифа Февзиева.



Четверых доставили в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, Февзиева – в так называемое управление федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Симферополю.