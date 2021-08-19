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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"44 страны и организации". Кулеба огласил список участников саммита Крымской платформы

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Кулеба: Через четыре дня на наших глазах, без преувеличения, будет твориться история
Кулеба: Через четыре дня на наших глазах, без преувеличения, будет твориться история
Фото: EPA

Участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве подтвердили 44 делегации. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 19 августа, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Через четыре дня на наших глазах, без преувеличения, будет твориться история. Мы официально запустим первый международный формат о Крыме – Крымскую платформу", – сказал он.

Кулеба заявил, что объявляет полный список участников саммита, хотя в течение следующих нескольких дней могут быть "точечные изменения".

"23 августа основателями Крымской платформы станут 44 государства и международные организации", – заявил он.

По словам Кулебы, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения и Финляндия. Также будет президент Евросовета Шарль Мишель.

Также саммит посетят премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции, главы парламентов Швейцарии и Чешской Республики. 14 стран будут представлены на уровне глав МИД: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерданды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония.

На саммите также будут министры обороны Великобритании и Португалии. 

"США будут представлены личным посланником президента и членом правительства – министром транспорта. Норвегию будет представлять государственный секретарь министерства иностранных дел", – добавил глава МИД.

Также на саммите будут представлены три международные организации и Еврокомиссия. 

"Еврокомиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО будет представлять заместитель генсека, Совет Европы – генеральный секретарь, ГУАМ также будет представлен на уровне генерального секретаря", – рассказал министр.

Еще семь стран будут представлены на уровне послов – Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия,  Кипр, Канада и Греция.

"Хочу подчеркнуть, что независимо от уровня представительства, эти страны становятся основателями Крымской платформы как государства", – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, МИД Украины, оккупация, Дмитрий Кулеба, саммит, Крымская платформа
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