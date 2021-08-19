"44 страны и организации". Кулеба огласил список участников саммита Крымской платформы

Кулеба: Через четыре дня на наших глазах, без преувеличения, будет твориться история Фото: EPA

"Через четыре дня на наших глазах, без преувеличения, будет твориться история. Мы официально запустим первый международный формат о Крыме – Крымскую платформу", – сказал он.

Кулеба заявил, что объявляет полный список участников саммита, хотя в течение следующих нескольких дней могут быть "точечные изменения".

"23 августа основателями Крымской платформы станут 44 государства и международные организации", – заявил он.

По словам Кулебы, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения и Финляндия. Также будет президент Евросовета Шарль Мишель.

Также саммит посетят премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции, главы парламентов Швейцарии и Чешской Республики. 14 стран будут представлены на уровне глав МИД: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерданды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония.

На саммите также будут министры обороны Великобритании и Португалии.

"США будут представлены личным посланником президента и членом правительства – министром транспорта. Норвегию будет представлять государственный секретарь министерства иностранных дел", – добавил глава МИД.

Также на саммите будут представлены три международные организации и Еврокомиссия.

"Еврокомиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО будет представлять заместитель генсека, Совет Европы – генеральный секретарь, ГУАМ также будет представлен на уровне генерального секретаря", – рассказал министр.

Еще семь стран будут представлены на уровне послов – Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.

"Хочу подчеркнуть, что независимо от уровня представительства, эти страны становятся основателями Крымской платформы как государства", – сказал он.