"44 страны и организации". Кулеба огласил список участников саммита Крымской платформы

"Через четыре дня на наших глазах, без преувеличения, будет твориться история. Мы официально запустим первый международный формат о Крыме – Крымскую платформу", – сказал он.
Кулеба заявил, что объявляет полный список участников саммита, хотя в течение следующих нескольких дней могут быть "точечные изменения".
"23 августа основателями Крымской платформы станут 44 государства и международные организации", – заявил он.
По словам Кулебы, на уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения и Финляндия. Также будет президент Евросовета Шарль Мишель.
Также саммит посетят премьер-министры Румынии, Грузии, Хорватии и Швеции, главы парламентов Швейцарии и Чешской Республики. 14 стран будут представлены на уровне глав МИД: Турция, Франция, Германия, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерданды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория и Северная Македония.
На саммите также будут министры обороны Великобритании и Португалии.
"США будут представлены личным посланником президента и членом правительства – министром транспорта. Норвегию будет представлять государственный секретарь министерства иностранных дел", – добавил глава МИД.
Также на саммите будут представлены три международные организации и Еврокомиссия.
"Еврокомиссию будет представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО будет представлять заместитель генсека, Совет Европы – генеральный секретарь, ГУАМ также будет представлен на уровне генерального секретаря", – рассказал министр.
Еще семь стран будут представлены на уровне послов – Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция.
"Хочу подчеркнуть, что независимо от уровня представительства, эти страны становятся основателями Крымской платформы как государства", – сказал он.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".