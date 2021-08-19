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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму". Зеленский рассказал, как будет действовать Крымская платформа

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Зеленский о возвращении Крыма: Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, и они все равно будут радоваться
Зеленский о возвращении Крыма: Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, – и они все равно будут радоваться
Фото: president.gov.ua

Инициатива Крымская платформа будет рассматривать все важные проблемы аннексированного полуострова, прежде всего гуманитарные, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сказал в интервью украинским журналистам из Крыма, полный текст которого 19 августа опубликовало НВ.

"Крымская платформа – это первая единая институциональная площадка, которая будет работать не раз в год, а работать ежедневно в офисе Крымской платформы. И там будут рассматриваться важные вопросы, прежде всего, гуманитарные. Пока Крым выглядит, как авианосец. Это уже не та жемчужина украинской земли у моря", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что РФ милитаризовала полуостров, постоянно увеличивает вооружение на нем, сокращает коренное население и уменьшает привлекательность Крыма – "природную, экологическую, туристическую, любую".

"Что можно сделать? Надо бить в колокола... Считаю, что до этого момента, до Крымской платформы, не было того колокола, а вот люди и руки были и есть, но покажите, пожалуйста, в какие колокола им бить, кроме сообщений в Facebook: "Наш Крым жаль, но мы вернемся". Поэтому теперь будет Крымская платформа, которая каждую крымскую тему будет делать заостренной и актуальной, бить именно в тот колокол, о котором я говорил", – сказал президент.

Он отмечает, что информационно Российская Федерация давно работала с крымчанами, но при этом считает, что после деоккупации полуострова "ментальных изменений не надо будет проводить", так как жители уже увидели, что будет в Крыму без Украины.

"Я помню еще с "Квартала" – из звезд мы были единственные украинские. Однако местные жители все равно не считали себя русскими, говорили, что они – крымчане. Тогда как российские звезды всегда говорили: "Очень приятно у вас быть в Крыму"... Украинскую власть с радостью будут принимать в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с "октябрятским значком", кто его где-то спрятал, – и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь", – заявил Зеленский. 

Президент также считает, что в отношении России должна продолжаться санкционная политика тех государств, которые действительно влияют на российский бизнес, недвижимость или счета за рубежом.

"Такие государства, как США, Германия, Франция, Великобритания, которые могут своими санкциями реально, решительно действовать против тех или иных чиновников РФ и временных чиновников в Крыму, у которых есть что-то где-то за границей, – мы с ними прорабатываем, чтобы они внедряли такие санкции, они действенны", – сказал Зеленский. В то же время, он отметил, что от украинских санкций временным руководителям Крыма "совсем не больно", и если Украина продолжит их вводить, то только "дискредитирует СНБО".

"Мы вводили много персональных санкций против российских военных. Я смотрю: ну ввели? Ввели. Показали, что у нас общая позиция с другими странами, так нельзя. Но постоянно вводить санкции против тех, на кого эти санкции не влияют, – я считаю, что это не действенный способ", – отметил он. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве на данный момент подтвердили 44 государства.

Теги: Крым, оккупация, вооружение, аннексия, Владимир Зеленский, Крымская платформа
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