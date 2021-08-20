Байден объявил состав делегации США на саммите Крымской платформы

Делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Гренхолм. В состав делегации также вошли временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США Эндрю Лайт.

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент говорил, что страну будет представлять на саммите член правительства, но не называл его имени.

Лидер крымскотатарского народа, нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев отмечал, что Соединенные Штаты на Крымской платформе будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта страны Пит Буттиджич.

20 августа "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник сообщило, что главой американской делегации на саммите станет чиновник, который "отвечает за область, имеющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной".

Информацию о другом представителе американского правительства на Крымской платформе подтвердили "Европейской правде" два источника.

"Будет стратегически важный представитель. Запланированные переговоры этого спецпредставителя президента США в Украине приобретают особую важность в контексте подготовки визита главы Украинского государства в США", – отметил один из собеседников издания.