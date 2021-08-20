Под давлением России одна страна отказалась от участия в саммите Крымской платформы – Данилов

"Они делали, делают и будут делать до последнего все от них зависящее, чтобы как можно меньше гостей приехало в Киев", – сказал Данилов.

Он отметил, что до последнего времени вопрос оккупированного Россией Крыма отходил на второй план.

"Это будет очень мощный толчок для понимания, чей Крым и почему мы должны этим вопросом заниматься, возвращать нашу землю. У нас сумасшеднее давление РФ. Мы заслушали доклад наших разведок. Поверьте, Россия работает по всему миру, чтобы помешать Украине проводить это мероприятие", – заявил секретарь СНБО.

Данилов рассказал, что под давлением РФ одна из стран, которая ранее подтвердила свое участие в Крымской платформе, отказалась от него.

"Будем считать, что в остальном все будет хорошо и у нас все мероприятия состоятся", – добавил он.