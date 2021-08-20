Большинство украинцев считают, что Крым должен входить в состав Украины – опрос

43% украинцев считают, что в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины Фото: pixabay.com

"Этого мнения придерживается большинство граждан независимо от пола, возраста и макрорегиона проживания", – отмечают социологи.

10,3% опрошенных думают, что оккупированный полуостров должен быть независимым государственным образованием.

Еще 6,4% респондентов считают, что Крым должен входить в состав РФ.

"Меньше политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди старше 60 лет (54%) и жители Восточной Украины (47%). Больше всего в возвращение Крыма в состав Украины верят молодежь в возрасте 18–29 лет (67%) и жители Западной Украины (73%)", – говорится в сообщении.

43% украинцев считают, что в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины, 44% опрошенных думают, что это маловероятно или невозможно.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 2019 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту их жительства. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.