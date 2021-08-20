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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Большинство украинцев считают, что Крым должен входить в состав Украины – опрос

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43% украинцев считают, что в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины
43% украинцев считают, что в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины
Фото: pixabay.com

61,2% украинцев считают, что Крым в будущем должен входить в состав Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 августа результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

"Этого мнения придерживается большинство граждан независимо от пола, возраста и макрорегиона проживания", – отмечают социологи.

10,3% опрошенных думают, что оккупированный полуостров должен быть независимым государственным образованием.

Еще 6,4% респондентов считают, что Крым должен входить в состав РФ.

"Меньше политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди старше 60 лет (54%) и жители Восточной Украины (47%). Больше всего в возвращение Крыма в состав Украины верят молодежь в возрасте 18–29 лет (67%) и жители Западной Украины (73%)", – говорится в сообщении.

43% украинцев считают, что в будущем территория Крыма снова вернется в состав Украины, 44% опрошенных думают, что это маловероятно или невозможно.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Опрошено 2019 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту их жительства. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима Украина инициировала создание нового консультативного и координационного формата – Крымская платформа. Ее главной целью является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа". По информации СМИ, РФ пыталась сорвать саммит, вплоть до того, что шантажировала участников. 

Участие в саммите подтвердили 44 страны и организации, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 19 августа. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, соцопрос, аннексия, Центр Разумкова, украинцы, Крымская платформа
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