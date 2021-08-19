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В Украину пытались ввезти фальшивый $1 млн из аннексированного РФ Крыма – прокуратура АРК

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Фальшивые купюры подозреваемые сбывали с помощью Telegram-канала, отметили в прокуратуре АРК
Фальшивые купюры подозреваемые сбывали с помощью Telegram-канала, отметили в прокуратуре АРК
Фото: ark.gp.gov.ua

Прокуратура Крыма заявила о блокировке международного канала поставок и сбыта в Украине поддельных долларов США, фальшивые купюры из Турции через оккупированный РФ Крым ввозила группа иностранцев – выходцев из Азербайджана, Узбекистана, Турции и Грузии. Об этом сообщалось 18 августа на сайте правоохранительного ведомства АРК.

Отмечается, что злоумышленники планировали ввезти в Украину около $1 млн поддельных купюр.

По данным следствия, фальшивые купюры подозреваемые сбывали с помощью Telegram-канала – доставляли через почтовые отделения и передавали во время личных встреч. Стоимость поддельных купюр составляла 50–60% от номинальной их стоимости.

Фото: ark.gp.gov.ua
Фото: ark.gp.gov.ua

В среду правоохранители провели спецоперацию и задержали семерых фигурантов во время сбыта фальшивых $10 тыс.

Фото: ark.gp.gov.ua
Фото: ark.gp.gov.ua

Подчеркивается, что в ходе 14 санкционированных обысков в Киеве, Харькове, Кривом Роге и на территории Донецкой области правоохранители изъяли деньги, средства техсвязи, автотранспорт и огнестрельное оружие.

Фигуранты задержаны, им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: Крым, Украина, Турция, доллар, прокуратура, следствие, деньги, правоохранители, купюра, иностранцы, спецоперация, подозрение, обыски
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