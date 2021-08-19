Суд возобновил расследование дела о "сдаче Крыма". Его инициировали адвокаты Януковича

Адвокаты заявляли, что производство закрыли "незаконно, преждевременно и без проведения всех следственных действий". Кроме этого, защитники беглого президента считают, что производство закрыли после истечения срока досудебного расследования, поэтому это решение нужно отменить.

В итоге судья Печерского суда удовлетворил жалобу адвоката и отменил постановление прокурора о прекращении производства.

Речь идет об уголовном производстве №62019000000000403. Его открыли по иску представителей Януковича 22 июля 2019 года, однако закрыли 2 ноября 2020 года. Дело касается "возможной государственной измены и захвата власти".

В нем фигурируют экс-секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, бывший спикер парламента Андрей Парубий, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший генпрокурор Юрий Луценко и бывший министр обороны Степан Полторак.

Также производство касается "возможного сокрытия этих преступлений" во время расследования и судебного рассмотрения судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.