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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Суд возобновил расследование дела о "сдаче Крыма". Его инициировали адвокаты Януковича

Янукович был президентом Украины в 2010 2014 годах
Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах
Фото: EPA

Печерский районный суд Киева 16 августа отменил постановление Офиса генпрокурора о закрытии уголовного производства, которое инициировали адвокаты беглого президента Виктора Януковича по факту "умышленной сдачи Крыма, насильственного захвата власти, госизмены, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году". Об этом говорится в документах защитников, которые есть в распоряжении "Бабеля".

Адвокаты заявляли, что производство закрыли "незаконно, преждевременно и без проведения всех следственных действий". Кроме этого, защитники беглого президента считают, что производство закрыли после истечения срока досудебного расследования, поэтому это решение нужно отменить.

В итоге судья Печерского суда удовлетворил жалобу адвоката и отменил постановление прокурора о прекращении производства.

Речь идет об уголовном производстве №62019000000000403. Его открыли по иску представителей Януковича 22 июля 2019 года, однако закрыли 2 ноября 2020 года. Дело касается "возможной государственной измены и захвата власти".

В нем фигурируют экс-секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, бывший спикер парламента Андрей Парубий, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший генпрокурор Юрий Луценко и бывший министр обороны Степан Полторак.

Также производство касается "возможного сокрытия этих преступлений" во время расследования и судебного рассмотрения судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.

Контекст:

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России. Последний раз он появлялся на публике и давал пресс-конференцию в 2019 году в Москве

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Виктор Янукович, Арсений Яценюк, Юрий Луценко, Крым, Украина, Андрей Парубий, Арсен Аваков, Валентин Наливайченко, Александр Турчинов, Степан Полторак
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