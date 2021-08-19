Суд возобновил расследование дела о "сдаче Крыма". Его инициировали адвокаты Януковича

Адвокаты заявляли, что производство закрыли "незаконно, преждевременно и без проведения всех следственных действий". Кроме этого, защитники беглого президента считают, что производство закрыли после истечения срока досудебного расследования, поэтому это решение нужно отменить.
В итоге судья Печерского суда удовлетворил жалобу адвоката и отменил постановление прокурора о прекращении производства.
Речь идет об уголовном производстве №62019000000000403. Его открыли по иску представителей Януковича 22 июля 2019 года, однако закрыли 2 ноября 2020 года. Дело касается "возможной государственной измены и захвата власти".
В нем фигурируют экс-секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, бывший спикер парламента Андрей Парубий, экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, бывший генпрокурор Юрий Луценко и бывший министр обороны Степан Полторак.
Также производство касается "возможного сокрытия этих преступлений" во время расследования и судебного рассмотрения судьями Оболонского районного суда Киева и прокурорами.
Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России. Последний раз он появлялся на публике и давал пресс-конференцию в 2019 году в Москве.
В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.