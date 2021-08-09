НАБУ намерено просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск

Ситник отметил, что НАБУ и Специализированная прокуратура (САП) инициировали заочный арест Януковича и его старшего сына.
"Дальше будем пробовать. Насколько это будет успешно – большой вопрос. Мы постараемся сделать это", – сказал Сытник.
28 июля НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам. Как отмечали в НАБУ, они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.
Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.
В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.
Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом ВАКС в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.
В июле 2021 года Александр Янукович написал генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой открытое письмо с жалобой на семилетнее бездействие прокуроров в уголовном производстве, открытом в отношении него.