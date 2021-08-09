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НАБУ намерено просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск

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НАБУ и САП инициировали заочный арест Януковича (на фото) и его старшего сына Александра
НАБУ и САП инициировали заочный арест Януковича (на фото) и его старшего сына Александра
Фото: EPA

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) планирует обратиться в Интерпол для объявления в международный розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом 9 августа на пресс-конференции в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале агентства "Укринформ".

Ситник отметил, что НАБУ и Специализированная прокуратура (САП) инициировали заочный арест Януковича и его старшего сына.

"Дальше будем пробовать. Насколько это будет успешно – большой вопрос. Мы постараемся сделать это", – сказал Сытник.

28 июля НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам. Как отмечали в НАБУ, они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Контекст:

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом ВАКС в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.

В июле 2021 года Александр Янукович написал генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой открытое письмо с жалобой на семилетнее бездействие прокуроров в уголовном производстве, открытом в отношении него.

Теги: Виктор Янукович, Украина, Межигорье, Александр Янукович, прокуратура, Интерпол, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, резиденции, НАБУ, президент, пресс-конференция, САП, имущество, суд, ВАКС
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