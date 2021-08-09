НАБУ намерено просить Интерпол объявить Януковича в международный розыск

НАБУ и САП инициировали заочный арест Януковича (на фото) и его старшего сына Александра Фото: EPA

Ситник отметил, что НАБУ и Специализированная прокуратура (САП) инициировали заочный арест Януковича и его старшего сына.

"Дальше будем пробовать. Насколько это будет успешно – большой вопрос. Мы постараемся сделать это", – сказал Сытник.

28 июля НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам. Как отмечали в НАБУ, они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.