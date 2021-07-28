НАБУ и САП просят суд арестовать Януковича и его сына

Отмечается, что в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам.
"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 3 ст. 209 УК Украины", – говорится в сообщении.
НАБУ уточнило, что расследует это дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.
Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.
В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.