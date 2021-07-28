НАБУ и САП просят суд арестовать Януковича и его сына

НАБУ: Янукович и его сын Александр являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье Фото: ЕРА

Отмечается, что в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктору и Александру Януковичам.

"Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына – по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ч. 3 ст. 209 УК Украины", – говорится в сообщении.

НАБУ уточнило, что расследует это дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.