Янукович обратился к украинцам по случаю 30-летия независимости Украины. Говорит, главная "ошибка" страны – отказ от "добрососедства с РФ"

Янукович не появляется на публике с 2019 года, его заочно признали виновным в госизмене Фото: ЕРА

Обращение 17 августа, за неделю до Дня Независимости, опубликовал в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

В этом обращении Янукович повторяет ряд пропагандистских тезисов, в частности, называет Революцию достоинства 2014 года "государственным переворотом" и рассказывает об "антироссийской истерии" в Украине.

Кроме того, он признал, что при его власти "совершались ошибки, иногда достаточно серьезные" и заявил, что его "пребывание во власти в качестве губернатора, премьера, а в последующем – на посту главы государства выпало на очень непростой период".

Янукович отдельное внимание обратил на украинско-российские отношения и упомянул высказывание первого президента Леонида Кравчука.

Кравчук в интервью LB.ua, опубликованном 5 августа, говорил, что его самая большая на президентском посту ошибка в том, что он верил России.

"Я не имел права это делать… Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов. Что Россия будет применять к другим государствам, своим соседям не силовой компонент, а дипломатический – договариваться с ними. Она осталась такой, какой была", – подчеркивал Кравчук.

Янукович заявил, что ему такие слова странно слышать от политического деятеля, который стоял у истоков независимости Украины.

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", – заявил он. По мнению Януковича даже фраза "Хто не скаче – той москаль" оказалась "сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации" с Россией.