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Янукович сделал заявление после одобрения Радой постановления о Революции достоинства

Экс-президент Украины Виктор Янукович назвал решение Верховной Рады о признании Революции достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства "сомнительным и раскалывающим" украинское общество.

Янукович бежал из Украины после массового расстрела активистов 18 20 февраля
Янукович бежал из Украины после массового расстрела активистов 18–20 февраля
Фото: EPA

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович прокомментировал заявление Верховной Рады по случаю седьмой годовщины Революции достоинства. Заявление экс-президента опубликовал 17 февраля в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

В своем заявлении Янукович назвал Евромайдан "вооруженном государственным переворотом".

"Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных", – отметил он.

В оккупации Крыма и Донбасса Янукович обвинил лидеров Майдана – бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и пятого президента Украины Петра Порошенко.

По мнению Януковича, они "сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в новой Украине, а с несогласным Донбассом выбрали язык оружия".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10221134461683815&id=1012672209

17 февраля Верховная Рада признала Революцию достоинства одним из ключевых моментов строительства Украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.

Рада также в первом чтении приняла проект закона №2164 о заочном осуждении, его поддержали 299 депутатов Верховной Рады. Он предусматривает возможность привлечения к ответственности причастных к убийствам на Евромайдане, которые скрываются от правоохранительных органов.

Дистанционное привлечение к ответственности позволяет провести расследование, завершить следствие, направить обвинительный акт в суд и получить приговор, пояснил в комментарии ZN.UA замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

"Сколько бы военные преступники ни скрывались, например, в РФ, как только они пересекут границу иностранного государства, будут задержаны и приговор будет исполнен", – пояснил он.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля Янукович бежал из страны. За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения.

В расстрелах протестующих во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года обвиняют пятерых беркутовцев – Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в этот день. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Янукович, Захарченко, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк и другие чиновники фигурируют в уголовном производстве об организации незаконного препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций в период с 18-го по 20 февраля 2014 года. Им вменяют превышение власти и служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, умышленные убийства и покушения на убийства, умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, а также теракт.

Теги: Виктор Янукович, Верховная Рада, Евромайдан, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Украина, Александр Турчинов, Донбасс, Революция достоинства, Виталий Сердюк, Гюндуз Мамедов
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