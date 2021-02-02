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Янукович требует от прокуроров и детективов ГБР приехать к нему в Ростов

Экс-президент Украины Виктор Янукович приглашает прокуроров и детективов в место своего пребывания в Российской Федерации, где он ранее получил временное убежище.

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Защита Януковича считает, что "у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям"
Защита Януковича считает, что "у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям"
Фото: EPA

Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к следователям прибыть к нему в РФ для расследования дел Майдана. Соответствующие заявления сегодня поданы его защитой, сообщили "Главному" в адвокатской конторе "Авер Лекс".

Сообщается, что Янукович приглашает прокуроров и детективов в место своего пребывания в Российской Федерации, где он ранее получил временное убежище.

Адвокат Виталий Сердюк напомнил, что место, где живет Янукович, давно известно правоохранительным органам. Адрес подтвержден Генеральной прокуратурой РФ.

Сердюк настаивает, что информация ГБР о вручении экс-президенту нового подозрения в государственной измене неправдива. Кроме того, по мнению адвоката, "у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по Харьковским соглашениям".

Однако, подчеркнул он, Янукович "готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года".

Позднее Сердюк опубликовал в Facebook фото заявления Януковича правоохранителям. В нем экс-президент заявляет, что не может вернуться в страну из-за "существующей до сих пор угрозы его жизни и здоровью". Исходя из этого, Янукович, как выясняется из текста заявлений в Офис генпрокурора и ГБР,  "требует немедленно прибыть" по адресу его пребывания.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10221020370671611&id=1012672209

В ГБР 28 января заявили, что письменно сообщили о подозрении в государственной измене Януковичу из-за подписания так называемых Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Следствие считает заключение этих соглашений одним из эпизодов реализации плана по оккупации Россией Крыма.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию.

В мае 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.

Теги: Виктор Янукович, правоохранители, расследование, Государственное бюро расследований, убежище, Виталий Сердюк, подозрение, Офис генпрокурора, ГБР
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