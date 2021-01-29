Ночь с Януковичем, Медведчук, Гонгадзе, Тузла, Порошенко, Зеленский. Интервью Гордона с Андресюком. Трансляция

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Андресюк родился в селе Петропавловка Саратского района Одесской области.

В 1984 году окончил дорожно-строительный факультет Киевского автомобильно-дорожного института (специальность – мосты и тоннели). В 1995 году получил второе высшее образование в Германии – в Академии менеджмента и приватизации. В 1995 году Андресюк защитил кандидатскую диссертацию по экономике, а спустя три года стал доктором политических наук.

В 1978–1987 годах Андресюк работал в "Киевметрострое", пришел в компанию проходчиком, а уходил уже с должности заместителя начальника управления. Затем в течение 11 лет возглавлял Старокиевский район Киева (до 1992 года назывался Ленинский, сейчас это Шевченковский район).

В 1998–2004 годах был членом Социал-демократической партии Украины (объединенной). Дважды, в 1998-м и 2002 годах, избирался народным депутатом. В Верховной Раде III созыва возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2010–2012 годах занимал должность заместителя министра обороны.

Сейчас Андресюк является директором Института дизайна и рекламы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Андресюк женат, у него есть две дочери. Увлекается фотографией, в Киеве состоялось несколько фотовыставок Андресюка.