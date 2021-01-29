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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Ночь с Януковичем, Медведчук, Гонгадзе, Тузла, Порошенко, Зеленский. Интервью Гордона с Андресюком. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с бывшим народным депутатом, экс-заместителем министра обороны Украины Борисом Андресюком. Как сообщил журналист Дмитрий Гордон, беседа продолжалась более двух часов. Во время интервью Андресюк говорил о работе в Верховной Раде и партии СДПУ(о), в которую ранее входил, о нынешних нардепах Петре Порошенко и Викторе Медведчуке, которые тоже были ее членами, о президентстве Порошенко и Владимира Зеленского, о ночном звонке Виктора Януковича в разгар президентской кампании 2004 года, об украинской армии и причинах аннексии Крыма, а также о российско-украинском конфликте вокруг острова Тузла в 2003 году, скандале с "Кольчугами" и убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Андресюк родился в селе Петропавловка Саратского района Одесской области.

В 1984 году окончил дорожно-строительный факультет Киевского автомобильно-дорожного института (специальность – мосты и тоннели). В 1995 году получил второе высшее образование в Германии – в Академии менеджмента и приватизации. В 1995 году Андресюк защитил кандидатскую диссертацию по экономике, а спустя три года стал доктором политических наук.

В 19781987 годах Андресюк работал в "Киевметрострое", пришел в компанию проходчиком, а уходил уже с должности заместителя начальника управления. Затем в течение 11 лет возглавлял Старокиевский район Киева (до 1992 года назывался Ленинский, сейчас это Шевченковский район).

В 1998–2004 годах был членом Социал-демократической партии Украины (объединенной). Дважды, в 1998-м и 2002 годах, избирался народным депутатом. В Верховной Раде III созыва возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. В 2010–2012 годах занимал должность заместителя министра обороны.

Сейчас Андресюк является директором Института дизайна и рекламы Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Андресюк женат, у него есть две дочери. Увлекается фотографией, в Киеве состоялось несколько фотовыставок Андресюка.

Теги: Виктор Янукович, Верховная Рада, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Крым, Виктор Медведчук, Министерство обороны Украины, аннексия, Георгий Гонгадзе, Владимир Зеленский, Борис Андресюк
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