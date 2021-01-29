ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Андресюк: Янукович сказал мне: "Против меня восстали все темные силы. Но я все равно стану президентом"

Бывший народный депутат, экс-заместель министра обороны Украины Борис Андресюк рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что во время избирательной кампании 2004 года тогдашний кандидат в президенты Украины Виктор Янукович позвонил ему в 12 часов ночи, позвал на встречу и пригласил в свою команду, но в итоге он предложение не принял.

Андресюк: Около 12 часов ночи раздался звонок: "Здравствуйте, я Виктор Федорович Янукович"
Андресюк: Около 12 часов ночи раздался звонок: "Здравствуйте, я Виктор Федорович Янукович"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший народный депутат, экс-заместель министра обороны Украины Борис Андресюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как в 2004 году, в разгар Оранжевой революции, ему позвонил кандидат в президенты Виктор Янукович и пригласил на встречу. 

"Ты помнишь, тогда противостояние было. Был первый тур… Вышли во второй тур [Виктор] Ющенко и Янукович. И комиссия, ЦИК, посчитала победу Януковичу. Естественно, люди не согласились с этим, начались протесты", – напомнил Андресюк события, во время которых состоялся звонок. 

Андресюк рассказал, что Янукович набрал его ночью.

"Около 12 часов [ночи] раздался звонок: "Здравствуйте, я Виктор Федорович Янукович. Борис Павлович, вы бы не могли подъехать ко мне? Я хочу с вами поговорить". Я уже лег – думал: "Может, поспать?" Я говорю: "А куда подъехать?" Говорит: "Ну, приезжайте в [кинотеатр] "Зоряний". Я встал, оделся, поехал. Было очень много там людей", – сообщил экс-нардеп.

По его воспоминаниям, разговор с Януковичем происходил в отдельной комнате и касался в том числе личных тем.

"Он меня взял, мы прошли в соседнюю комнату, очень долго беседовали. Он беседовал – я слушал. Пили чай. Почему-то он посчитал необходимым поговорить очень искренне, откровенно. Я не могу сейчас все говорить, потому что там было очень много личных моментов. Я даже сначала не понял, почему он мне многое рассказывает. Он пересказал всю свою судьбу с молодых лет, в том числе плохую, о которой мы знаем, эту [тюремную] историю из биографии... Мы поговорили, и он сказал такую фразу: "Я прошу тебя: пошли со мной! Вот сейчас против меня восстали все темные силы. Все темные силы! Пошли со мной! Будешь ко мне открывать ногами дверь" (что меня очень насторожило). И сказал такую фразу еще: "Победа будет за мной. Я все равно стану президентом. И в 2010-м он стал президентом (хотя мы знаем последствия)", – отметил Андресюк. 

Он сказал, что Янукович показался ему немножко растерянным, но настроенным на борьбу.

"Думаю, он нуждался в поддержке сильных людей, личностей. Он искал, собирал и хотел концентрировать таких людей вокруг себя. Он понимал, что в одиночку или с какой-то только, скажем, донецкой командой будет очень сложно пробиться, победить и закрепиться на таких должностях", – предположил Андресюк. 

В итоге экс-нардеп не принял предложение Януковича присоединиться к его команде.

Интервью с Андресюком выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00 

Янукович баллотировался в президенты дважды: в 2004-м и 2010 году.

Избирательная кампания 2004 года сопровождалась массовыми протестами, получившими название Оранжевая революция. Во втором туре президентских выборов, который прошел 21 ноября 2004 года, по данным Центризбиркома, победу одержал премьер-министр Янукович, а оппозиционер Ющенко занял второе место. Эти результаты отличались от данных экзит-поллов, в стране начались протесты, в которых участвовало несколько миллионов человек. В итоге 26 декабря состоялся повторный второй тур выборов, и президентом стал Ющенко.

В 2010 году Янукович стал президентом. Во втором туре, который состоялся 7 февраля, за него проголосовало 48,95% избирателей, за его соперницу, лидера партии "Батьківщина", экс-премьера Юлию Тимошенко – 45,47%. Янукович покинул должность досрочно – в феврале 2014-го, после нескольких месяцев массовых протестов, он бежал из страны и сейчас проживает в России

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Дмитрий Гордон, выборы, президент, Борис Андресюк, Оранжевая революция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
  "Почуття". Каменских презентовала клип о любви, в котором снялась со своей мамой. Видео
Фреймут показала, как наносит на себя парфюм
Фреймут показала, как наносит на себя парфюм
"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело
"Красавец", "Максим как солнышко!". Галкин показал голое тело
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения
Жена Бабкина рассказала, что спровоцировало у ее мужа резкое ухудшение зрения
Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ
Кардашян готовится к разделу совместных с Уэстом активов – СМИ
Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность
Мейхер: Важно наполнить душу благодарностью, чтобы с благодарностью уйти в вечность
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Лановой пережил клиническую смерть – Telegram-канал Baza
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
"Шоколадка", "Жопастик". Фаны Тодоренко оценили ее фигуру в раздельном купальнике
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
  "Я человек неконфликтный, но так хочется обматерить". Никитюк на Мальдивах показала растянувшиеся плавки. Видео
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS