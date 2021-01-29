Андресюк: Янукович сказал мне: "Против меня восстали все темные силы. Но я все равно стану президентом"

Бывший народный депутат, экс-заместель министра обороны Украины Борис Андресюк в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, как в 2004 году, в разгар Оранжевой революции, ему позвонил кандидат в президенты Виктор Янукович и пригласил на встречу.

"Ты помнишь, тогда противостояние было. Был первый тур… Вышли во второй тур [Виктор] Ющенко и Янукович. И комиссия, ЦИК, посчитала победу Януковичу. Естественно, люди не согласились с этим, начались протесты", – напомнил Андресюк события, во время которых состоялся звонок.

Андресюк рассказал, что Янукович набрал его ночью.

"Около 12 часов [ночи] раздался звонок: "Здравствуйте, я Виктор Федорович Янукович. Борис Павлович, вы бы не могли подъехать ко мне? Я хочу с вами поговорить". Я уже лег – думал: "Может, поспать?" Я говорю: "А куда подъехать?" Говорит: "Ну, приезжайте в [кинотеатр] "Зоряний". Я встал, оделся, поехал. Было очень много там людей", – сообщил экс-нардеп.

По его воспоминаниям, разговор с Януковичем происходил в отдельной комнате и касался в том числе личных тем.

"Он меня взял, мы прошли в соседнюю комнату, очень долго беседовали. Он беседовал – я слушал. Пили чай. Почему-то он посчитал необходимым поговорить очень искренне, откровенно. Я не могу сейчас все говорить, потому что там было очень много личных моментов. Я даже сначала не понял, почему он мне многое рассказывает. Он пересказал всю свою судьбу с молодых лет, в том числе плохую, о которой мы знаем, эту [тюремную] историю из биографии... Мы поговорили, и он сказал такую фразу: "Я прошу тебя: пошли со мной! Вот сейчас против меня восстали все темные силы. Все темные силы! Пошли со мной! Будешь ко мне открывать ногами дверь" (что меня очень насторожило). И сказал такую фразу еще: "Победа будет за мной. Я все равно стану президентом. И в 2010-м он стал президентом (хотя мы знаем последствия)", – отметил Андресюк.

Он сказал, что Янукович показался ему немножко растерянным, но настроенным на борьбу.

"Думаю, он нуждался в поддержке сильных людей, личностей. Он искал, собирал и хотел концентрировать таких людей вокруг себя. Он понимал, что в одиночку или с какой-то только, скажем, донецкой командой будет очень сложно пробиться, победить и закрепиться на таких должностях", – предположил Андресюк.

В итоге экс-нардеп не принял предложение Януковича присоединиться к его команде.

Интервью с Андресюком выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00

Янукович баллотировался в президенты дважды: в 2004-м и 2010 году.

Избирательная кампания 2004 года сопровождалась массовыми протестами, получившими название Оранжевая революция. Во втором туре президентских выборов, который прошел 21 ноября 2004 года, по данным Центризбиркома, победу одержал премьер-министр Янукович, а оппозиционер Ющенко занял второе место. Эти результаты отличались от данных экзит-поллов, в стране начались протесты, в которых участвовало несколько миллионов человек. В итоге 26 декабря состоялся повторный второй тур выборов, и президентом стал Ющенко.

В 2010 году Янукович стал президентом. Во втором туре, который состоялся 7 февраля, за него проголосовало 48,95% избирателей, за его соперницу, лидера партии "Батьківщина", экс-премьера Юлию Тимошенко – 45,47%. Янукович покинул должность досрочно – в феврале 2014-го, после нескольких месяцев массовых протестов, он бежал из страны и сейчас проживает в России.