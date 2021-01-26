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Защита обжаловала приговор Януковичу в Верховном Суде

Апелляционный суд оставил в силе заочный приговор экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы, защита обжаловала его в Верховном Суде.

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Защита считает, что приговор Януковичу незаконный
Защита считает, что приговор Януковичу незаконный
Фото: EPA

Защита обжаловала в Верховном Суде решение Оболонского районного суда Киева, который приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену. Об этом "Українським новинам" сообщил один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк.

"Кассацию мы подали перед Новым годом, в декабре, в Верховный Суд", – сказал юрист. По его словам, кассация подана, так как защита уверена, что приговор Януковичу незаконный.

По данным адвоката, кассацию рассмотрят 15 марта, однако официальной информации об этом защита экс-президента пока не получала.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе

По делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года Янукович был заочно арестован Печерским райсудом в мае 2020-го. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.

Теги: Виктор Янукович, Верховный Суд, приговор, апелляция, Виталий Сердюк
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