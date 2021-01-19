ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Высший антикоррупционный суд отказал в заочном аресте Януковича по делу о Межигорье

Суд отказывается назначать экс-президенту Украины Виктору Януковичу заочный арест в деле по незаконному завладению резиденцией "Межигорье".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По версии следствия, Янукович незаконно завладел принадлежавшим государству "Межигорьем"
По версии следствия, Янукович незаконно завладел принадлежавшим государству "Межигорьем"
Фото: depositphotos.com

Коллегия судей ВАКС отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Коллегия судей Андрея Никифорова, Олега Павлышина и Валерии Черной отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича", – говорится в сообщении.

Речь идет о деле по незаконному завладению Януковичем резиденцией "Межигорье". Судьи отклонили жалобу прокуратуры на предыдущее решение судьи ВАКС Владимира Воронько по этому делу. 

В ЦПК напомнили, что Воронько аргументировал свой отказ в заочном аресте для Януковича тем, что следствие остановлено из-за розыска сбежавшего президента. Поэтому, по словам судьи, применять меру пресечения нельзя. Также Воронько тогда заявил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

"Странно, ведь у Антикоррупционного суда совершенно противоположная практика. Именно решение Воронько прокуроры обжаловали, но апелляция тоже отказала", – добавили в ЦПК.

По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем" совместно с другими лицами. Сумма убытков составила 540 млн грн. Экс-президенту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса (присвоение, завладение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

Как пишет "Радіо Свобода", 9 июля 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал секретный указ о передаче комплекса "Пуща-Водица", на территории которого находилось "Межигорье", в пользование тогдашнему премьеру Виктору Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию и еще 137 га НАК "Надра України". Вскоре "Надра України" заключили бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Компания "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

В августе 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе "Межигорья" из государственной собственности. В ГПУ отмечали, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компанией, вне процедуры приватизации "и вообще вопреки законодательно установленному запрету на заключение такого соглашения".

После бегства экс-президента Януковича в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

Теги: Виктор Янукович, Межигорье, приватизация, резиденции, апелляция, Танталит, имущество, Центр противодействия коррупции, ВАКС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS