Высший антикоррупционный суд отказал в заочном аресте Януковича по делу о Межигорье

Суд отказывается назначать экс-президенту Украины Виктору Януковичу заочный арест в деле по незаконному завладению резиденцией "Межигорье".

Коллегия судей ВАКС отказала Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Коллегия судей Андрея Никифорова, Олега Павлышина и Валерии Черной отказали Специализированной антикоррупционной прокуратуре в заочном содержании под стражей президента-беглеца Виктора Януковича", – говорится в сообщении.

Речь идет о деле по незаконному завладению Януковичем резиденцией "Межигорье". Судьи отклонили жалобу прокуратуры на предыдущее решение судьи ВАКС Владимира Воронько по этому делу.

В ЦПК напомнили, что Воронько аргументировал свой отказ в заочном аресте для Януковича тем, что следствие остановлено из-за розыска сбежавшего президента. Поэтому, по словам судьи, применять меру пресечения нельзя. Также Воронько тогда заявил, что Януковича нельзя считать объявленным в международный розыск.

"Странно, ведь у Антикоррупционного суда совершенно противоположная практика. Именно решение Воронько прокуроры обжаловали, но апелляция тоже отказала", – добавили в ЦПК.

По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем" совместно с другими лицами. Сумма убытков составила 540 млн грн. Экс-президенту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса (присвоение, завладение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

Как пишет "Радіо Свобода", 9 июля 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал секретный указ о передаче комплекса "Пуща-Водица", на территории которого находилось "Межигорье", в пользование тогдашнему премьеру Виктору Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию и еще 137 га НАК "Надра України". Вскоре "Надра України" заключили бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Компания "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

В августе 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе "Межигорья" из государственной собственности. В ГПУ отмечали, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компанией, вне процедуры приватизации "и вообще вопреки законодательно установленному запрету на заключение такого соглашения".

После бегства экс-президента Януковича в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.