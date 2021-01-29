Защита Януковича отрицает вручение ему нового подозрения в госизмене

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявляет, что информация от ГБР о вручении его подзащитному нового подозрения в госизмене "заведомо ложная".

У Януковича утверждают, что он не получал сообщение о подозрении от ГБР Фото: EPA

Государственное бюро расследований не вручало подозрения в государственной измене экс-президенту Украины Виктору Януковичу, заявил его адвокат Виталий Сердюк. Об этом он сказал в комментарии "Радио НВ".

"Это заведомо ложная информация, выданная ГБР. Каких-либо подозрений не вручалось – об этом есть соответствующая запись в протоколе", – сказал Сердюк.

Во втором деле о госизмене против Януковича (ему инкриминируют целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах) защита летом 2020 года также утверждала, что экс-президент не получал уведомлений.

В ГБР 28 января заявили, что письменно сообщили о подозрении в государственной измене Януковичу из-за подписания так называемых Харьковских соглашений в апреле 2010 года. Следствие считает заключение этих соглашений одним из эпизодов реализации плана по оккупации Россией Крыма.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию.

В мае 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.