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Фонд гарантирования вкладов завершил ликвидацию банка сына Януковича

Вкладчикам "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну беглого президента Виктора Януковича Александру, выплатили 35,1 млн грн возмещения.

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Банк Александра Януковича признали неплатежеспособным в 2014 году
Банк Александра Януковича признали неплатежеспособным в 2014 году
Фото: 5.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 27 января завершил ликвидацию Всеукраинского банка развития (ВБР), который принадлежал старшему сыну беглого президента Виктора Януковича Александру. Об этом говорится на сайте фонда.

В ведомстве подчеркнули, что завершили выплату гарантированных сумм возмещения вкладов в день подачи документов для окончательной ликвидации банка.

Вкладчикам Всеукраинского банка развития выплатили 35,1 млн грн.

27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес "Всеукраинский банк развития" к категории неплатежеспособных. В марте 2015-го Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании "Экосипан".

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным и он потерял право собственности на 100% акций.

Тогда же министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что сотрудники Главного следственного управления МВД Украины арестовали 2,6 млрд грн на депозитных счетах ВБР.

Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств физических лиц во "Всеукраинском банке развития". 

В ноябре 2018 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что работники ВБР сняли со счетов своего банка миллиарды гривен наличными через кассу "Международного инвестиционного банка", принадлежащего тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко.

В январе прошлого года суд арестовал 247 млн грн ВБР и обязал передать эти средства в управление Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Теги: Виктор Янукович, Украина, Александр Янукович, банки, Фонд гарантирования вкладов, Всеукраинский банк развития
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