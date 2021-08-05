"Я верил России". Кравчук назвал свою самую большую ошибку на посту президента Украины

Журналист издания спросил у Кравчука, о чем он больше всего сожалеет, если говорить о президентской каденции.

"Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права это делать… Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов. Что Россия будет применять к другим государствам, своим соседям не силовой компонент, а дипломатический – договариваться с ними. Она осталась такой, какой была, – ответил Кравчук. – А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше всего мешает. Это была Россия".