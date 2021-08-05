Оккупанты на Донбассе открывали огонь восемь раз, травмирован один украинский военный – штаб ООС

"Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы. У Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Новотошковского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

В Луганской области был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа "Орлан-10", который пересек линию разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья – удовлетворительное", – сообщили в штабе.

С начала суток 5 августа зафиксировано одно нарушение оккупантами режима тишины.

"У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь", – говорится в сообщении.