ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 2 августа семь раз нарушили "тишину" – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пострадавших среди украинских военных 2 3 августа нет
Пострадавших среди украинских военных 2–3 августа нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 2 августа, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об том сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Оккупанты вели огонь по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Причепиловка, Пивденное, Новолуганское, Светлодарск и Орехово.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск бойцы ВСУ открывали огонь.

С начала нынешних суток, 3 августа, зафиксировано три нарушения режима – у населенных пунктов Золотое-4, Светлодарск и у Луганского. 

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 

Теги: боевики, Золотое, Орехово, Светлодарск, Луганское, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, Новолуганское, Пивденное
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это тело огонь!". Кардашян показала голые ягодицы на пляже
"Это тело – огонь!". Кардашян показала голые ягодицы на пляже
"Я люблю людей, а не половые органы". Melovin рассказал, как и когда осознал свою бисексуальность
"Я люблю людей, а не половые органы". Melovin рассказал, как и когда осознал свою бисексуальность
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Э-э-эх, как обнял бы!", "Персик!", "Везет Потапу". Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори
"Э-э-эх, как обнял бы!", "Персик!", "Везет Потапу". Каменских показала фигуру в мини-бикини цвета айвори
"Похудела", "Просто красавица, у тебя красивые тапки". Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах
"Похудела", "Просто красавица, у тебя красивые тапки". Лорак показала себя в шортах и пляжных шлепанцах
"Лысой не хватает". Никитюк показала семь новых причесок от а-ля Лорак до "шо-то такое"
"Лысой не хватает". Никитюк показала семь новых причесок от а-ля Лорак до "шо-то такое"
"Поменьше говорить, будет лучше". Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после почти 40 дней комы
"Поменьше говорить, будет лучше". Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после почти 40 дней комы
"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, на которых "родилась заново"
"Мочилово, обсасывание, сексуальная объективация". Мендель показала новые фото, на которых "родилась заново"
"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко
"Держим кулаки!" Надя Дорофеева сообщила о состоянии ее избитого танцора Евгения Гончаренко
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
Жена капитана сборной Украины по футболу Зинченко показала фото с новорожденной дочкой
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
"Мы самые счастливые!" У MamaRika и Сергея Середы родился сын. Фото из роддома
10 советов о том, как сделать карту желаний
10 советов о том, как сделать карту желаний
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
  "Есть ли отражение моей жизни в этом видео, знаю только я". Брежнева в новом ролике показала, как переживает измену любимого. Видео
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
"У нас есть определенные договоренности". Monatik рассказал, как и на каких условиях расстался с певицами, которых продюсировал
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
Актер Владимир Конкин потребовал 11 млн от обвиняемой в гибели его дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
"Решилась наконец-то". Кравец показала, как выглядит с татуировками по всему телу
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Это невыносимо, в такую жару с животом". Осадчая показала новые фото с отдыха с семьей в Турции
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
"Это п...здец", "Унылая попа". Волочкова засветила ягодицы в миниатюрном бикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS