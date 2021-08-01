Пророссийские боевики размещают на Донбассе танки и гаубицы – ОБСЕ

Беспилотник ОБСЕ выявил 61 танк на двух полигонах в не подконтрольных правительству районах Луганской области Фото: EPA

Так, беспилотник ОБСЕ выявил 61 танк, 20 гаубиц и шесть противотанковых пушек на двух полигонах в не подконтрольных правительству районах Луганской области.

В частности – 22 танка (Т-64 – 15 единиц, Т-72 – семь) боевики разместили в районе поселка Круглик, еще 39 танков (Т-64 – 23 единицы, Т-72 – 16) – в районе Мирного вблизи Луганска.

Кроме того, было зафиксировано восемь самоходных гаубиц ("Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых ("Лягушка", 122 мм), а также шесть противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

В Буденновском районе Донецка СММ ОБСЕ также заметила 12 бронетранспортеров.