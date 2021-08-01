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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пророссийские боевики размещают на Донбассе танки и гаубицы – ОБСЕ

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Беспилотник ОБСЕ выявил 61 танк на двух полигонах в не подконтрольных правительству районах Луганской области
Беспилотник ОБСЕ выявил 61 танк на двух полигонах в не подконтрольных правительству районах Луганской области
Фото: EPA

Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала на временно не подконтрольной правительству Украины территории вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения. Об этом говорится в отчете миссии от 31 июля.

Так, беспилотник ОБСЕ выявил 61 танк, 20 гаубиц и шесть противотанковых пушек на двух полигонах в не подконтрольных правительству районах Луганской области.

В частности – 22 танка (Т-64 – 15 единиц, Т-72 – семь) боевики разместили в районе поселка Круглик, еще 39 танков (Т-64 – 23 единицы, Т-72 – 16) – в районе Мирного вблизи Луганска.

Кроме того, было зафиксировано восемь самоходных гаубиц ("Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых ("Лягушка", 122 мм), а также шесть противотанковых пушек (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

В Буденновском районе Донецка СММ ОБСЕ также заметила 12 бронетранспортеров.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Украина, Луганск, ОБСЕ, Донбасс, танки, вооружение, агрессия, боевики, перемирие, бронетранспортер, миссия, полигон, отчет, конфликт, Круглик, нарушение, ТКГ
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