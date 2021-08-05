Украинские правоохранители объявили о подозрении "судье ДНР", который выносил незаконный "приговор" украинке

"Следствие установило, что в 2017 году 64-летний мужчина, незаконно будучи "судьей" в незаконно созданном судебном органе, признал гражданскую жительницу виновной в ряде преступлений, в частности, хранении, перевозке, передаче и контрабанде взрывчатых веществ для совершения теракта и вынес "наказание" в виде лишения свободы на срок пять лет и шесть месяцев. Во время незаконного следствия женщину силой заставили признаться в инкриминируемых преступлениях", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пострадавшая два года была в сизо, затем ее отправили в исправительную колонию.

В конце 2017 года она была освобождена в результате обмена удерживаемыми лицами и возвращена на подконтрольную правительству территорию, где дала показания украинским правоохранителям.

Так называемому судье сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.