Кулеба поблагодарил Грау за ее "умелое руководство" ТКГ по Донбассу

"Поздравления Киннунену с вступлением в должность спецпредставителя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе. Особая благодарность послу Хайди Грау за ее умелое руководство ТКГ в течение последних полутора лет", – написал украинский дипломат.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Швейцарский дипломат Хайди Грау занимала пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года. 21 июля 2021 года она попрощалась с участниками консультаций.

С 1 августа ОБСЕ представляет Киннунен.

В заседаниях в ТКГ перерыв до конца августа, он связан с отпусками.