"Пока в режиме видеоконференции". Арестович заявил, что украинская делегация не поедет на переговоры ТКГ в Минск

Арестович о заседаниях ТКГ: Думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции Фото: Олексій Арестович / Facebook

Сейчас заседания ТКГ проводятся в режиме видеоконференций. 21 июля представитель РФ Борис Грызлов предложил провести следующее заседание в Минске в очном формате.

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое: мы считаем, что эпидемическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе – ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали [Александра] Лукашенко избранным президентом. Хоть он и осуществляет эффективный контроль над Беларусью, Украина отказала ему в праве презентовать белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока", – сказал он.

Арестович напомнил, что глава украинской делегации, первый президент Леонид Кравчук говорил, что больше не поедет в Минск на переговоры.

"Что касается другой страны, то пока это имеет теоретический характер, так как разные страны придерживаются различных противоэпидемических мер и не все признают возможность каждые две недели собираться и общаться без тестов и остальных технических необходимостей, чтобы соблюдать эпидемические нормы. Думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции", – заявил Арестович.

Он отметил, что переговоры могли бы принять "нейтральные страны, которые не являются членами НАТО, потому что россияне вряд ли согласятся".

"В Европе это Австрия, традиционно Швейцария может быть, надо смотреть. Предложения различные звучат: Польша, Турция предлагали, говорили, что будут рады видеть, но согласие должны дать все стороны. Согласятся ли россияне на Польшу и Турцию и вообще на перенос – неизвестно. Думаю, пока они будут думать, согласны они или нет, все будет происходить в режиме видеоконференцсвязи", – сказал спикер.