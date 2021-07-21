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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Следующее заседание ТКГ проведет новый спецпредставитель ОБСЕ

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Назначен новый спецпредставитель ОБСЕ
Назначен новый спецпредставитель ОБСЕ
Фото: depositphotos.com

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проведет новый спецпредставитель ОБСЕ, гражданин Финляндии Микко Киннунен. Об этом в Facebook 21 июля сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

Он отметил, что сегодня спецпредставитель Хайди Грау попрощалась с участниками консультаций и представила Киннунена, который приступит к исполнению обязанностей с 1 августа. Следующее заседание назначено на 26 августа.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3566364286797028

Контекст:

Швейцарский дипломат Хайди Грау занимает пост спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ с конца 2019 года. Она сменила на этой должности австрийского дипломата Мартина Сайдика

8 июля стало известно, что Грау покидает пост спецпредставителя главы ОБСЕ в Украине и выходит из переговоров трехсторонней контактной группы.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, Сергей Гармаш, контактная группа, война в Украине, минские переговоры, Хайди Грау, Микко Киннунен
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