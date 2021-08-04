Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ВСУ – штаб ООС

Обстрелы фиксировались у населенных пунктов Золотое-4, Светлодарск, Луганское, Широкино, Водяного, что на Приазовье и Водяного, что у Донецка. Также боевики вели огонь в направлении Авдеевки.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В районе населенного пункта Майорское боевики осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

С начала текущих суток, 4 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.