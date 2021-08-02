Расстрелы на Майдане. Суд разрешил заочное расследование дела против Януковича

Решение проводить досудебное расследование в отношении Януковича связано с тем, что он скрывается от правоохранителей в РФ, сообщили в ГБР Фото: ЕРА

Расследование будут проводить по делу о расстрелах на Майдане, а именно по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части города Киева.

"Поскольку бывший президент пока скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора, в РФ, такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении него в его отсутствие", – сообщили в ГБР.

По данным следствия, Янукович совместно с бывшими главами СБУ и министром внутренних дел не позднее февраля 2014 разрешил правоохранителям применять военную технику, огнестрельное оружие для силового противодействия и разгона активистов.

"Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части. Киева с 18-го по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам", – сообщили в ГБР.