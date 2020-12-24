ГОРДОН
 
 
Евромайдан

Суд разрешил заочно расследовать дело экс-главы СБУ Якименко

Решение Печерского районного суда Киева позволит расследовать без присутствия бывшего главы Службы безопасности Украины – руководителя Антитеррористического центра при СБУ Александра Якименко уголовное производство о расстрелах на Майдане, в котором он фигурирует, сообщили в Офисе генпрокурора.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Якименко в розыске в Украине уже шесть лет
Якименко в розыске в Украине уже шесть лет
Скриншот: RT на русском / YouTube

Печерский районный суд Киева дал Государственному бюро расследований разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины – руководителя Антитеррористического центра при СБУ Александра Якименко.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора 23 декабря. Имя экс-главы СБУ не указывалось, но обстоятельства дела указывают, что речь идет именно о Якименко. 

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Это решение позволит стороне обвинения вести расследование при отсутствии Якименко, сказано в релизе. 

Разрешение предоставлено в уголовном производстве, в котором фигурируют беглый экс-президент Украины Виктор Янукович и другие высокопоставленные чиновники, в том числе Якименко и его первый заместитель Владимир Тоцкий, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-заместитель главы МВД Виктор Ратушняк, бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Станислав Шуляк. 

Правоохранители считают, что эти экс-чиновники в составе преступной группировки с 18-го по 20 февраля 2014 года незаконно препятствовали проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышали власть и служебные полномочия, что привело к тяжким последствиям, умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства, умышленному нанесению тяжких телесных повреждений, а также дезертирству. 

Якименко работал главой СБУ с 9 января 2013 года по 24 февраля 2014 года. Он с апреля 2014 года находится в розыске в Украине и скрывается, по данным украинских спецслужб, в Крыму или в России.

По данным нового руководства Службы безопасности, Якименко отдавал приказ расстреливать протестующих на Майдане Незалежности в Киеве 18–20 февраля и лично приказал уничтожить ведомственные документы. 20-го и 21 февраля 2014 года во внутренних дворах главного офиса СБУ бывшие представители власти сожгли "вещдоки" – килограммы документов, свидетельствующие об их преступлениях против Майдана. 

Сам Якименко в апреле 2014 года дал интервью российским журналистам, в котором отрицал обвинения в участии СБУ в расстреле людей на Майдане.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Евромайдан, СБУ, Майдан, Александр Якименко, расследование, ГБР
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Беби-бум в шоу-бизнесе. Какие украинские звезды в 2020 году стали родителями
Беби-бум в шоу-бизнесе. Какие украинские звезды в 2020 году стали родителями
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
"Никто не остался недопонят". Друг Кернеса рассказал, кому достанется наследство покойного харьковского мэра
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал двухмесячную дочь и рассказал о ее врожденной патологии. Фото
53-летний "танцующий миллионер" Вакки впервые показал двухмесячную дочь и рассказал о ее врожденной патологии. Фото
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Бардаш показал первое фото новорожденной дочери и рассекретил ее имя
Чапкис опубликовал селфи из больницы
Чапкис опубликовал селфи из больницы
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра. Фото
"Он ее безумно любил". Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра. Фото
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Видео длиной в 178 дней. Клип группы Twenty One Pilots попал в Книгу рекордов Гиннесса
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
Звезда сериала "Сваты" Кошмал обнародовала свадебное фото
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
"Семечки с безалкогольным пивом". Вегетарианка Maruv рассказала о своем новогоднем меню
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
  Королева набросилась на Баскова, назвавшего ее разведенкой. Видео
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
Сериал "Корона" и книга Мортона напомнили зрителям о признании принцессы Дианы в попытке самоубийства во время первой беременности
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
"Красиво". Высоцкая показала свою новогоднюю елку
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
10 рецептов салата "Оливье" к новогоднему столу
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
"Если речь шла о кино, все знали, что главные роли сыграют пацаны из Питера или Москвы". Цимбалюк показал себя 20-летнего и рассказал, как пробивался в актеры
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
Остапчук заявил, что в следующем году хочет снова стать отцом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Это должен видеть только муж". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук оголила грудь
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS