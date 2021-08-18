В Черном море произошла экологическая катастрофа: утечка 100 тонн нефти – Ассоциация реинтеграции Крыма

Последствия масштабного загрязнения нефтью будут иметь негативное влияние на все экосистемы Черного моря, отметили в ассоциации Фото: arc.construction

В организации отметили, что акционерами CPC являются российское государственное монопольное предприятие "Роснефть", казахстанское предприятие "КазМунайГаз" (19%), американский "Шеврон" (15%) и итальянский концерн "Эни" (2%). Компании Казахстана, США и Италии и компетентные органы этих стран были извещены о ситуации.

В ассоциации отметили, что консорциум сократил расходы на противодействие загрязнению в 2019–2020 годах и сейчас у CPC нет специальных судов для противодействия утечкам нефти в Черном море.

"11 августа это нефтяное пятно переместилось к берегам города Анапы… Поскольку природа черноморских течений является прогнозируемой, вскоре это нефтяное пятно окажется у берегов Крымского полуострова с его уникальными подводными экологическими системами, включая Опукский заповедник на южном побережье Керченского полуострова... Последствия этого масштабного загрязнения нефтью будут иметь негативное влияние на все экосистемы Черного моря", – сообщается на сайте ассоциации.

Ассоциация 16 августа направила обращения в межправительственные и независимые организации в связи с инцидентом. Европейское агентство окружающей среды сообщило, что начало расследование по этому запросу.