Украина направила в Международный уголовный суд новые материалы о перемещении заключенных из Крыма в РФ – прокурор АРК

По его словам, речь идет о материалах, подтверждающих незаконное перемещение заключенных из Крыма в РФ.

"Это сообщение, направленное в Офис прокурора Международного уголовного суда, является логическим продолжением двух предыдущих информационных сообщений прислали в 2016 и 2017 годах на эту же тему. В первую очередь мы квалифицируем подобные действия оккупационных сил по статье 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны" и в соответствии со ст. 7 Римского статута – "Преступления против человечности". Ссылаясь на эти статьи в рамках расследования, мы направили результаты расследования в Международный уголовный суд", – сказал он.

Следствие установило, что как минимум 464 украинца отбывают наказание на территории РФ, уточнил Поночовный.

Эксперт общественной организации "Региональный центр прав человека", адвокат Роман Мартыненко заявил, что за семь лет оккупации в Крыму "осудили" 12,5 тыс. человек, из них 9 тыс. перевезли в РФ.

"Это те случаи, которые мы можем подтвердить с помощью доказательств, которые были нами собраны. Например, в Крыму нет ни одной колонии, где наказание могли бы отбывать осужденные женщины и несовершеннолетние лица. Для нас за этими цифрами очень часто стоит голос, лицо или почерк человека, обращалась к нам с определенной проблемой. Необходимо определить статус этих граждан после их возвращения. В настоящее время они социально не защищены, потому что Украина не считает их осужденными и не считает гражданами, отбывавших наказание на территории России", – сказал адвокат и уточнил, что речь идет "не о политических кейсах".